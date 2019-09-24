Устроили девичник: Савченко в новом амплуа едко высмеяли в сети, фото

Народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады Надежда Савченко продолжает работать на телеканале Zik, что не дает покоя пользователям социальных сетей.

Здесь опубликовали очередной снимок с экс-нардепом. На нем Савченко сидит в студии с двумя женщинами. В сети в шутку написали, что женщины собрались на девичник.

"Медведчуковский девичник под красным фонарём. А поставь Надюха немытые ноги на стол - был бы почти салун", - говорится в подписи к фото.

Напомним, что данный телеканал принадлежит Тарасу Козаку - соратнику главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала свои новые фото на побережье моря.