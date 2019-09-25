Объявят ли Трампу импичмент: эксперт раскрыл детали процедуры и озвучил прогноз

Процедура импичмента президента США может продолжаться годами и вряд ли закончится до начала очередных президентских выборов.

Такое мнение высказал экс-руководитель Национального центрального бюро Интерпола Кирилл Куликов в интервью "Апостроф TV".

По его словам, начало процедуры импичмента Трампа было ожидаемо, но это не значит, что она завершится отставкой американского лидера.

"Начинается сложная правовая процедура, которая растягивается на года. Учитывая то, что до выборов в США остался практически год, эта процедура вряд ли завершится в этот период", - предположил Кирилл Куликов.





По мнению эксперта, в ситуации, сложившейся после разглашения подробностей скандального разговора с Трампом, у Владимира Зеленского остается единственно правильный вариант действий: занять позицию равно отдаленную от обеих американских политиков, которые, вероятно, будут конкурировать на будущих президентских выборах — Дональда Трампа и Джо Байдена.

"У нас есть сотрудничество установленное между ФБР и Нацполицией или НАБУ: в рамках запросов мы и будем выполнять свои международные обязательства", - считает Кирилл Куликов.

При этом эксперт невысоко оценивает шансы на победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. «Для господина Трампа сегодня сложная ситуация: он проигрывает господину Байдену. Но есть еще один человек, который готов преподносить сюрпризы — Берни Сандерс, который уже удивил во время прошлой президентской кампании», - заметил Кирилл Куликов.

О том, чем Трамп разозлил Конгресс США и как его могут снять с должности, читайте в материале "Апострофа" Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский