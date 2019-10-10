Расследование катастрофы MH17: Нидерланды успокоили Украину по поводу громкого решения

Дополнительное расследование, инициированное Нидерландами, касающееся выяснения причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году, не имеет ничего общего с расследованием по поиску виновных в катастрофе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефана Блока во время общения с журналистами в Киеве.

"Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы). Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - сказал он.

По его словам расследование инициировано из-за того, что члены семей погибших поднимали вопрос, "почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто".

"Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - уточнил министр.

В тоже время, он заверил, что это расследование не связано с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе.

"Мы будем просить соответствующие органы провести такое исследование, но оно никак не связано с юридическими (судебными) процедурами, которые сейчас продолжаются", - резюмировал чиновник.

Как сообщалось, ранее в Украине дали важный ответ на громкое решение Нидерландов о начале нового расследования по катастрофе МН17 в небе над Донбасом.

Подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17.