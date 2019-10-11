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Агрессия в Керченском проливе: в Украине сделали громкое заявление по переговорам с Россией

пятница, 11 октября 2019, 00:02
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Планируется возврат украинских военных кораблей, которые Россия захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью министра иностранных дел Вадима Пристайко "Радио Свобода".

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – сказал он.

По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе". Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", – отметил Пристайко.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ Россииобстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

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