Военная операция в Сирии: президент ПАСЕ сделала важное заявление Турции

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию "Источник мира" в Сирии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - сказала Паскье.

Она предупредила о риске серьезных последствий военной операции Турции в Сирии.

"С большой обеспокоенностью я слежу за событиями, связанными с военным вторжением Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск эскалации напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны, и я сожалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - заявила Паскье.

Как сообщал "Апостроф", правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" в Сирии.