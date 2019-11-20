Принято окончательное решение о выдворении Саакашвили из Украины: в сети указали на интересный казус

Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", — говорится в сообщении.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", — подчеркивают в Верховном суде.

Блогер Назар Приходько прокомментировал на своей странице в Facebook лишение гражданства политика и обратил внимание на интересную деталь.

"Я так не считаю но! Получается, что возвращение ему гражданства незаконно?", - написал он.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. МВД Украины заявило, что согласно решению суда Саакашвили находился на территории Украины незаконно, потому был возвращен в страну, откуда прибыл.

Ранее "Апостроф" сообщал,что Саакашвили вернулся в Украину после того, как 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении политика гражданства Украины.

7 октября Главная военная прокуратура открыла уголовное дело по заявлению Саакашвили о насильственных действиях и "незаконном" его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году.