RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:25
Глава СБУ Баканов пообещал изучить дело танкера "Мрия" - представитель судовладельца
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:24
Кучеренко обвинил Геруса в очередных манипуляциях - детали скандала в комитете Рады
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
15:58
Была в шоке: финалистка Танців з зірками рассказала, на сколько похудела за время участия в шоу
15:30
Существование кибер-армий больших государств стало обычным явлением - топ-менеджер международной IT-компании
14:20
Олег Винник осудил циничную любовь новым треком - говорит, накипело
14:03
Спасатели объединились с собаками для спасения коал из горящих лесов Австралии: фото
13:47
Леся в истерике: Педан показал скандальный розыгрыш Никитюк
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Принято окончательное решение о выдворении Саакашвили из Украины: в сети указали на интересный казус

среда, 20 ноября 2019, 12:50
переглянути новину українською

Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", — говорится в сообщении.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", — подчеркивают в Верховном суде.

Блогер Назар Приходько прокомментировал на своей странице в Facebook лишение гражданства политика и обратил внимание на интересную деталь.

"Я так не считаю но! Получается, что возвращение ему гражданства незаконно?", - написал он.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. МВД Украины заявило, что согласно решению суда Саакашвили находился на территории Украины незаконно, потому был возвращен в страну, откуда прибыл.

Ранее "Апостроф" сообщал,что Саакашвили вернулся в Украину после того, как 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении политика гражданства Украины.

7 октября Главная военная прокуратура открыла уголовное дело по заявлению Саакашвили о насильственных действиях и "незаконном" его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Как Украина отмечает годовщину Майдана: онлайн трансляция

Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

ЧП с самолетом и вызов "скорой": как Зеленский встречал украинские корабли в Очакове

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: