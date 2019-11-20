В Киеве задержали бывшего топ-чиновника налоговой: первые подробности

В Киеве задержали экс-главу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова.

Об этом сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

Бамбизов задержан вслед за бывшим главой "Укрэксимбанка" Александром Гриценко, и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа-холдинга".

Он был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым. Также одним из контактеров Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник.

Задержания по делу легализации средств осуществляются под процессуальным руководством прокурора ГПУ Константина Кулика.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Литве, в городе Вильнюс задержали бывшего главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в период с 13 марта по 15 декабря 2014 года Петра Вовчука.