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Зеленский резко ответил на заявление Коломойского о дружбе с Россией

четверг, 21 ноября 2019, 08:27
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Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на скандальное заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Киеву нужно восстановить связи с Москвой. По словам украинского лидера, внешнеполитический курс страны должен определять президент, но не отдельные бизнесмены.

Во время визита в Очаков Николаевской области Зеленский добавил, что о международных отношениях должен думать он лично.

"Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Международный валютный фонд, который собирался оказать финансовую помощь Украине, отложил ее из-за возможного влияния олигарха Игоря Коломойского на политику президента Владимира Зеленского.

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