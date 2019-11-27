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Амфоры уже не те: появилась жесткая фотожаба на скандал вокруг разграбленных Россией кораблей

среда, 27 ноября 2019, 12:29
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В сети появилась новая фотожаба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

Забавная картинка опубликована а Telegram-канале "Министерство П".

На фото изображен российский президент Путин в гидрокостюме с двумя унитазами в руках. "Амфоры уже не те", - иронично подписан рисунок.

Фотожаба напоминает о том, как в 2011 году Владимир Путин, который в то время был российским премьер-министром, погрузившись в море с участниками археологических раскопок, нашел две древнегреческих амфоры VI века н.э.

Как сообщал "Апостроф", в столице Чехии Праге активисты принесли под российское посольство ершики для чистки унитаза, намекая на мародерство россиян на захваченных украинских кораблях.

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