Амфоры уже не те: появилась жесткая фотожаба на скандал вокруг разграбленных Россией кораблей

В сети появилась новая фотожаба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

Забавная картинка опубликована а Telegram-канале "Министерство П".

На фото изображен российский президент Путин в гидрокостюме с двумя унитазами в руках. "Амфоры уже не те", - иронично подписан рисунок.

Фотожаба напоминает о том, как в 2011 году Владимир Путин, который в то время был российским премьер-министром, погрузившись в море с участниками археологических раскопок, нашел две древнегреческих амфоры VI века н.э.

Как сообщал "Апостроф", в столице Чехии Праге активисты принесли под российское посольство ершики для чистки унитаза, намекая на мародерство россиян на захваченных украинских кораблях.