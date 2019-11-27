Все идет к этому: в России сделали важное заявление об отдельной встрече Зеленского с Путиным

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил встречу главы РФ с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Ушаков сказал, что возможная отдельная встреча двух глав стран состоится на полях саммита "нормандской четверки" в Париже (Франция) 9 декабря.

"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что программа в данный момент согласовывается.

Как сообщал "Апостроф", перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.