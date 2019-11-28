Если не доходит: Зверобой снова разразилась угрозами в адрес Зеленского, видео

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) после проведенных у нее дома обысков вновь обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами.

Соответствующее видео опубликовал телеканал NewsOne.

Зверобой вспомнила случай с перепалкой между Зеленским и добровольцами на Донбассе и пригрозила, что если президент вновь "нахамит защитникам Украины", то с ним произойдет то, о чем его предупреждала в нашумевшем стриме она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим! Его предупредили: если ты будешь хамить, повторяю еще раз, если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой! Если еще не доходит!" – гневно заявила Зверобой.

Как ранее сообщал "Апостроф", волонтер Маруся Зверобой, в доме которой 28 ноября были проведены обыски, до войны владела веб-студией, а с началом агрессии России организовала подготовку для украинских добровольцев.