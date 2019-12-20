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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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20 декабря

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Битва за землю и вопросы децентрализации: онлайн трансляция "Свободы" Шустера

пятница, 20 декабря 2019, 20:45
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В пятницу, 20 декабря, на шоу "Свобода Слова Савика Шустера" ожидается обсуждения ряда горячих тем недели, среди которых: импичмент президента США Дональда Трампа, столкновения вокруг открытия рынка земли в Украине и изменения в Конституции.

Гостями эфира станут глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок и другие.

Смотрите прямую онлайн трансляцию "Свободы слова":

Напомним, подробнее о законопроекте о продаже земли читайте в материале "Апострофа": Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли.

Также читайте об обсуждаемом проекте децентрализации: Префекты и особый статус всем областям: как Зеленский хочет изменить Украину.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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