Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Споры вокруг открытия рынка земли в Украине вышли за пределы профильных учреждений и уже стали причиной уличных противостояний. Это означает, что украинское общество получило ответы далеко не на все свои вопросы к земельной реформе. Поэтому, за неимением собственного опыта, особенно актуальным становится опыт зарубежных реформ земельных рынков. "Апостроф" в поисках ответа на главные вопросы к земельной реформе собрал информацию об основных чертах рынков сельскохозяйственных земель соседей Украины.

Ключевые параметры

Главные вопросы, вокруг которых ломают копья сторонники и противники земельной реформы в Украине, - это максимально допустимый размер земельного владения для одного человека и продажа земли иностранцам. Финальную версию закона еще не приняли, но пока предлагается ограничение в 10 тысяч гектаров в одни руки и допуск иностранцев к рынку через 4 года. Учитывая, что страсти вокруг вопроса рынка земли перешли все допустимые пределы, кажется правильным обратиться к зарубежному опыту.

В большинстве стран мира рынок земли формировался постепенно, в соответствии с конкретными историческими особенностями и процессами. Поэтому далеко не каждый пример успешной или неуспешной организации процедуры продажи земли можно применять к украинским реалиям. Впрочем, это значительно в меньшей степени касается стран Центрально-Восточной Европы, а также наших "коллег" по СССР. Ведь все они имели схожие политические и экономические проблемы в случае с пост-СССР и начали организовывать рынок земли в 90-х с учетом перспектив европейской интеграции для Центральной и Восточной Европы. А потому, даже обзор главных характеристик земельных рынков соседей Украины может многое показать о перспективах реформы, предлагаемой действующей украинской властью.

Как делят землю соседи

Все наши соседи - члены ЕС и близко не приближаются к предлагаемым действующей властью Украины значениям, а для иностранцев там вообще введен ряд условий и оговорок. В частности, в Польше действует ограничение на размер максимального земельного владения для одного физического или юридического лица в 20 раз ниже, чем предлагают в Украине - не более 500 гектаров. Иностранец может приобрести участок земли только после двух лет постоянного проживания в стране, если он или она состоят в браке с гражданином Польши, или после пяти, если не находится в браке с поляком. Впрочем, в отдельных регионах страны землю могут приобрести граждане ЕС, если они три года арендовали участок и хозяйничали на нем. Как следствие, в Польше существует более трех миллионов фермерских хозяйств (в Украине - несколько десятков тысяч), средний размер участка в частной собственности - 7 гектаров.

Несколько меньше максимальный размер владения для физических лиц действует в Венгрии - 300 га. А юридические лица могут лишь арендовать землю, и не более 486 га. Покупать землю могут как венгры, так и граждане ЕС, но действует общее ограничение. Для покупки участка нужно иметь сельскохозяйственное образование или заниматься фермерством в течение трех лет.

Зерноуборочный комбайн проезжает пшеничное поле во время летнего сбора урожая, ВенгрияФото: Getty images

Поэтому в Венгрии большинство земель остались в собственности государства и сдаются в долгосрочную - до 20 лет - аренду. А частные хозяйства, как правило, обрабатывают участки в 1-2 га.

В Румынии система ограничений похожа на венгерскую: купить землю имеют право граждане ЕС, но нужно иметь профильное образование или опыт сельскохозяйственной деятельности. А вот максимальный земельный пул для одного человека - только 100 га.

Постсоветская модель vs европейская

В Польше, Венгрии и Румынии отсутствует регулирование цен на землю. В среднем один гектар в Польше стоит более 10 тысяч долларов, в Венгрии - 4,5 тысяч долларов, в Румынии - 6,2 тысяч долларов. Такая высокая цена обусловлена членством в ЕС. Например, до вступления в Евросоюз гектар земли в Румынии стоил всего 360 долларов. В Молдове, качество земель сельскохозяйственного назначения в которой лучше, чем в Румынии, один га стоит только 1,7 тысяч долларов.

Динамика цен на сельскохозяйственные земли не только в Молдове, но и в остальных постсоветских странах, не дает надежды на значительный оптимизм. Отсутствие благоприятных условий для инвестиций, коррупция и нечеткие экономические перспективы негативно влияют на ценообразование. Самая высокая цена на землю среди постсоветских стран в горной Армении - 2,8 тысяч долларов за гектар.

Единственная страна бывшего СССР, которая полностью открыла свой рынок для иностранцев (хотя для них действует ограничение в 100 гектаров в одни руки) - Грузия - тоже не может похвастаться высокой ценой: 1 гектар здесь стоит 1,5 тысячи долларов. В России нужно заплатить около тысячи долларов за гектар, в Казахстане - менее 400 долларов за 1 гектар.

Еще одной характерной чертой земельного рынка на постсоветском пространстве является перевес больших землевладений над фермерскими. Так, в России 72% земли используется крупными хозяйствами, как корпоративными, так и частными.

Предлагаемый украинской властью феноменально высокий лимит земельного владения в одни руки свидетельствует о том, что в формировании рынка земли мы больше склоняемся к постсоветской модели, чем европейской. А это в определенной степени противоречит евроинтеграционному вектору развития Украины. Остается надеяться, что в ходе дискуссий и борьбы в парламенте это противоречие удастся урегулировать.