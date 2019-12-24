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Вспомнили о Коломойском: "Джокер" слил в сеть переписку со "слугой народа", фото

вторник, 24 декабря 2019, 08:15
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Пранкер под ником "Джокер", под именем которого могут писать сразу несколько человек, показал переписку с заместителем председателя фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук.

Переписка появилась в его Telegram-канале.

Джокер написал Кравчук, притворившись ее бывшим начальником Львом Парцхаладзе.

"А вообще Женя спортсменка, комсомолка и большая умница. Меняет партии как перчатки. Ещё вчера, Женя, с коллегами Потураевым и ловеласом Яременко были членами партии Укроп. А в Слуге Народа Женю повысили,теперь она курирует "темники" партии от ОП и Кирилла Тимошенко. И пока Женя трудится, ее супруг (работник МВД) свил шикарное гнёздышко под Киевом", - комментирует он.

Пранкер сделал ставку на разыгравшийся в Telegram-канале "Темный рыцарь" скандал с якобы незадекларированным домом семьи Кравчук под Киевом.

"Даже смешно от этих потуг", – отреагировала нардеп.

Она заверила, что не знает, кто скрывается за маской "Темного рыцаря".

"Дубинский это. Он его раскручивает, а кто пишет, не знаю", – написал Джокер-"Парцхаладзе" - они полностью работают с моим админом. Я думал, вы в одной команде. Ты же в УКРОПе была? Они же Коломойского люди".

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер под ником "Джокер" показал переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с генеральным директором "Укрстроя" Олегом Майбородой.

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