Курс на Борисполь: появились фото борта с освобожденными украинцами на пути в Киев

Самолет с освобожденными украинцами во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, вылетел с военного аэродрома в Чугуеве.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках обмена Украина вернула 76 пленных, а отдала боевикам, в свою очередь, 123 человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе.

Кроме того, стало известно, то в рамках обмена Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе.