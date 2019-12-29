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Обмен пленными: появились эксклюзивные фото подготовки к встрече освобожденных украинцев в "Борисполе"

воскресенье, 29 декабря 2019, 19:28
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Прибытия освобожденных украинцев во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, уже ждут в аэропорту Борисполь, куда должен прибыть борт с ними.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фото с места событий.

Освобожденных украинских пленных после обмена доставят в Киев из Краматорска. Борт только отправился оттуда. Освобожденные украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" около 20:30.

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" Апостроф / Александр Гончаров
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Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" Апостроф / Александр Гончаров
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Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" Апостроф / Александр Гончаров
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Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"
1 / 1
Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"
1 / 1
Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"
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Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР в воскресенье, 29 декабря. В общей сложности в Украину вернулись 76 человек.

Также сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе.

Кроме того, стало известно, то в рамках обмена Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе.

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