Только что из шахты: в сети показали забавное фото нардепов в Раде

В Верховной Раде сфотографировали депутатов за интересным занятием.

Снимок опубликовал на своей Facebook-странице фотограф Ян Доброносов.

"Вместо Гончарука, выступает Шахов (политик Сергей Шахов - "Апостроф")", - подписал он фото.

В комментариях написали, что нардепы демонстрируют уголь и специальное орудие, которым его добывают в шахтах.

Пользователи сети написали под снимком:

"Они выкопали шахту в Раде по добыче угля и хвастаются первыми успехами!?"

"Королевская из своей ямы кусок угля передала".

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.