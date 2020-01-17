Только что из шахты: в сети показали забавное фото нардепов в Раде

В Верховной Раде сфотографировали депутатов за интересным занятием.
Снимок опубликовал на своей Facebook-странице фотограф Ян Доброносов.
"Вместо Гончарука, выступает Шахов (политик Сергей Шахов - "Апостроф")", - подписал он фото.
В комментариях написали, что нардепы демонстрируют уголь и специальное орудие, которым его добывают в шахтах.
Пользователи сети написали под снимком:
"Они выкопали шахту в Раде по добыче угля и хвастаются первыми успехами!?"
"Королевская из своей ямы кусок угля передала".
Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.
Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.