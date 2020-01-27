Это наш долг перед миллионами жертв: Зеленский призвал помнить о трагедии Холокоста

В сети появилось видео выступления президента Украины Владимира Зеленского перед бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.

Видео появилось на официальной странице Зеленского.

"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионами жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - написал президент.

Программой двухдневного визита Зеленского в Польшу также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщал "Апостроф, в четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Израиль . Визит не обошелся без неожиданностей - украинский лидер отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле не была запланирована.