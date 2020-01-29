Появилась меткая карикатура на избрание человека Путина в руководство ПАСЕ

Избрание вице-спикером ПАСЕ российского пропагандиста, заместителя председателя Госдумы России, представителя "Единой России" Петра Толстого стало предметом жесткой карикатуры.

Сатирическую картинку опубликовал в своем Twitter известный художник Андрей Петренко.

Российский политик изображен сидящим за столом, накрытым флагом Евросоюза, из под которого видны ноги Петра Толстого в армейских сапогах, а возле них - автомат Калашникова.

"Деньги - высшая европейская ценность.… Посвящение: ПАСЕ", - подписал карикатуру автор.

Ранее стало известно, что российская делегация может работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без каких-либо ограничений. Одним из аргументов было то, что Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, более 30 делегатов зимней сессии ПАСЕ поднялись с мест в знак возражения против участия в заседаниях России.