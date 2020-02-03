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Эрдоган интересно поприветствовал почетный караул в Украине: опубликовано видео

понедельник, 03 февраля 2020, 13:20
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время торжественной церемонии встречи турецкий лидер оригинально приветствовал почетный караул.

Об этом сообщает "24 канал" в Telegram.

На официальной церемонии перед самой встречей с Зеленским президент Турции громко приветствовал почетного караула "Слава Украине!". В ответ он услышал "Героям Слава!".

Отметим, что перед встречей главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.

После встречи президентов в формате один на один состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также будут подписаны украинской-турецкие двусторонние документы.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок Эрдогана.

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