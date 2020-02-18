Займутся земельным вопросом: онлайн-трансляция заседания Рады 18 февраля

18 февраля началось очередное пленарное заседание украинского парламента, во время которого должны рассмотреть ряд важных законопроектов.
Следите за событиями из Верховной Рады в онлайн-трансляции на "Апострофе".
Так, утром 18 февраля в украинском парламенте зарегистрировались 322 депутата. Заседание традиционно начал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Началось заседание с минуты молчания в память всех погибших на Майдане и тех, кто отдал жизнь за Украину, защищая государственность и суверенитет.
Во время заседания во вторник депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону об обороте сельскохозяйственных земель.
Напомним, что во время обсуждения и стычек в Верховной Раде по поводу законопроекта о рынке земли, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов смотрел сериал.