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Займутся земельным вопросом: онлайн-трансляция заседания Рады 18 февраля

вторник, 18 февраля 2020, 11:40
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18 февраля началось очередное пленарное заседание украинского парламента, во время которого должны рассмотреть ряд важных законопроектов.

Следите за событиями из Верховной Рады в онлайн-трансляции на "Апострофе".

Так, утром 18 февраля в украинском парламенте зарегистрировались 322 депутата. Заседание традиционно начал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Началось заседание с минуты молчания в память всех погибших на Майдане и тех, кто отдал жизнь за Украину, защищая государственность и суверенитет.

Во время заседания во вторник депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону об обороте сельскохозяйственных земель.

Напомним, что во время обсуждения и стычек в Верховной Раде по поводу законопроекта о рынке земли, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов смотрел сериал.

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