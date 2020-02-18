Займутся земельным вопросом: онлайн-трансляция заседания Рады 18 февраля

18 февраля началось очередное пленарное заседание украинского парламента, во время которого должны рассмотреть ряд важных законопроектов.

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Так, утром 18 февраля в украинском парламенте зарегистрировались 322 депутата. Заседание традиционно начал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Началось заседание с минуты молчания в память всех погибших на Майдане и тех, кто отдал жизнь за Украину, защищая государственность и суверенитет.

Во время заседания во вторник депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону об обороте сельскохозяйственных земель.

Напомним, что во время обсуждения и стычек в Верховной Раде по поводу законопроекта о рынке земли, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов смотрел сериал.