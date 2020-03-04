Это "Титаник"! Сеть взорвалась фотожабами и шутками из-за нового премьера

В сети бурно обсуждают назначение нового премьер-министра Украины на место Алексея Гончарука.
Событие комментируют пользователи в социальных сетях.
Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Отметим, что процесс обсуждения кандидатуры сопровождался спорами - и кота в мешке дарили, и о сексизме говорили, а как будут решать конкретные вопросы - программы нет.
Потому пользователи сети негативно отреагировали на ситуацию в правительстве.
Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете публикуют фотожабы и комментируют отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.