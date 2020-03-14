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Скандал с "легализацией" боевиков: у Зеленского дали пояснение документу, подписанному в Минске

суббота, 14 марта 2020, 16:32
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Руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, который попал в скандал из-за подписанного документа на переговорах в Минске, утверждает, что украинская власть не будет вести прямых переговоров с боевиками ОРДЛО.

Объяснение Андрея Ермака, сделанное во время эфира на телеканале "Украина", опубликовано на официальной странице ОПУ.

По его словам, минские документы, которые были подписаны предыдущим украинским президентом Петром Порошенко, содержат условие, что Украина должна согласовать ряд положений конституционной реформы, в частности относительно децентрализации, и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"В течение шести лет единственными представителями территорий, не являющихся участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых ЛНР и ДНР, с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся", - заявил Андрей Ермак.

Глава офиса Зеленского говорит, что для того, чтобы продолжить двигаться в Минском процессе, но не вступать в прямые переговоры с представителями так называемых ЛНР и ДНР, рассматривается возможность создания Консультативного совета. В него будут входить внутренне перемещенные лица, чтобы доносить свою позицию и в рамках Трехсторонней контактной группы, и в нормандской формате. Планируется, что это должны быть исключительно известные и авторитетные на Донбассе люди с проукраинской позицией.

Фотокопии скандального документа недавно были опубликованы в сети. В его тексте указаны как участники переговоров представители Украины и ОРДЛО.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в субботу, 14 марта участники марша добровольцев пришли под стены ОПУ с требованием привлечь к ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, который, по их мнению, предал национальные интересы Украины на переговорах в Минске.

Подробнее о подготовке к подписанию новых соглашений, которые рискуют привести к серьезному скандалу читайте в материале "Апострофа": Новые соглашения по Донбассу: что хотят подписать у Зеленского в Минске

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