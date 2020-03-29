Кабмин соберется на срочное заседание: что будут обсуждать

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, Кабинет министров проведет заседание, на котором будут обсуждаться будущие изменения в бюджете.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламенте.

По данным источника, на заседании правительства будет обсуждаться законопроект о создании стабилизационного фонда, а также предложения Министерства финансов относительно секвестра государственного бюджета.

"Сейчас планируется заседание правительства", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", в условиях распространения коронавируса, карантина, и связанных с этим экономических проблем, Кабмин собирается серьезно изменить планы по государственному бюджету на 2020 год. Предполагается значительное сокращение предполагаемых доходов бюджета, увеличение расходов и, соответственно, увеличение дефицита.

Кроме того, ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.