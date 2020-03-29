RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

23:38
Голос країни-10: кто из команды Дана Балана прошел в прямые эфиры Lime
23:32
Маску надень: "слуги народа" поссорились на заседании фракции, видео скандала
22:59
Украинцев, которые прибыли из-за границы, посадят "под замок": где их поселят
22:13
Почти 500 зараженных: данные по коронавирусу в Украине за 29 марта
21:10
Ломали двери и убегали от полицейских: украинцы устроили в "Борисполе" протест против обсервации, видео
20:13
Пенсионерка на Закарпатье заразила коронавирусом десятки людей
19:07
Коронавирус в Раде: болезнь подтвердили у еще одного нардепа
19:01
10 спонтанных импровизаций в советском кино, которые стали шедеврами Lime
18:38
Нардеп из "Слуги народа" выдвинул против Ермака серьезные обвинения: подробности скандала и видео
17:02
Нет тестов и даже спирта: украинец шокировал рассказом о лечении коронавируса под Полтавой
16:45
Надбавок не дождались: в Тернополе из-за коронавируса начали увольняться врачи
16:14
Как пережить карантин и не подхватить коронавирус: Комаровский дал важные советы, видео
Все новости

Кабмин соберется на срочное заседание: что будут обсуждать

воскресенье, 29 марта 2020, 22:27
переглянути новину українською

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, Кабинет министров проведет заседание, на котором будут обсуждаться будущие изменения в бюджете.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламенте.

По данным источника, на заседании правительства будет обсуждаться законопроект о создании стабилизационного фонда, а также предложения Министерства финансов относительно секвестра государственного бюджета.

"Сейчас планируется заседание правительства", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", в условиях распространения коронавируса, карантина, и связанных с этим экономических проблем, Кабмин собирается серьезно изменить планы по государственному бюджету на 2020 год. Предполагается значительное сокращение предполагаемых доходов бюджета, увеличение расходов и, соответственно, увеличение дефицита.

Кроме того, ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Закрыли, но не совсем: как слова Зеленского вызвали панику на границе

В ожидании раскола "слуг": кто может развалить фракцию Зеленского

Коронавирус и коррупция наступают: почему Минобороны не может накормить солдат

"Фейкометы" против Украины: кто и зачем сеет панику вокруг коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: