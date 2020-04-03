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Почему молчит Зеленский: в "Слуге народа" высказались про скандал с Ермаком

пятница, 03 апреля 2020, 11:58
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Президент Украины Владимир Зеленский никак публично не реагирует на скандал с "пленками Ермака", так как он очень травмирован данной историей.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

По словам нардепа, сейчас глава государства хочет получить хотя бы предварительные ответы от правоохранителей, после чего он прокомментирует ситуацию.

Также Потураев отметил, что не считает элементом политических репрессий тот факт, что после заявления президента в отношении депутата Гео Лероса, который опубликовал скандальные "пленки Ермака", были открыты дела в СБУ и Офисе генерального прокурора.

"Формально о репрессиях говорить нельзя. В ходе такого расследования должно быть, в том числе, установлено происхождение записей для того чтобы выяснить их достоверность. Вспомним "пленки Мельниченко". Мельниченко так никогда и не передал свои пленки в полном объеме для экспертизы и никогда не предоставлял звукозаписывающее устройство, точнее, цифровой диктофон там появлялся, но все это не было доведено до объективной оценки, чтобы позволяло и тогда, и сейчас обоснованно предполагать, что на пленках был использован монтаж", - сказал депутат.

По его словам, в ходе следствия нужно получить ответы на вопросы о том, кто записывал разговор брата главы ОП Андрея Ермака и с какой целью. Также следует уточнит, было ли у этого человека право записывать разговор.

"Поэтому следствие должно дать ответы и на эти вопросы тоже. Но при этом надо точно быть уверенными, что эта часть расследования не будет использована в качестве давления на Гео Лероса и других возможных свидетелей, которые могут появиться, и я думаю, появятся", - резюмировал Потураев.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": История с Ермаком очень травмировала Зеленского - Никита Потураев.

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