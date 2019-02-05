Украинцев предупредили о десанте марионеток Кремля на выборах

Президент России Владимира Путин будет всеми силами продвигать антиевропейски настроенных кандидатов на выборах в Украине.

Об этом в интервью "Апострофа" рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Россия очень хочет увеличить свое влияние в Верховной Раде Украины, и не для кого не секрет, что в прошлом созыве фракция коммунистов фактически полностью управлялась из Москвы. Сейчас Россия будет пытаться избрать и содействовать избранию по мажоритарному кругу юго-востока Украины как можно большего количества кандидатов, которые будут идти по антиевропейскому пути", - говорит он.

По словам политика, Россия, аннексировав Крым и захватив часть Донбасса, потеряла для себя Украину в целом.

"После Майдана, захватив часть территории Украины, Россия потеряла Украину в целом, потому что парламент был избран без голосов украинцев Крыма, без голосов украинцев Донбасса. Нынешний парламент - самый проевропейский из всех, которые были раньше", - уверен Геращенко.

Кроме того, он дал важный совет украинцам.

"Однако, я обращаюсь ко всем нашим избирателям: когда вы будете выбирать, за кого голосовать, интересуйтесь отношением и позицией этого кандидата к РФ. Если этот человек считает, что у нас нет агрессии РФ, что Россия пришла на помощь русскоязычным гражданам в Крыму и на Донбассе - знайте, что этот человек будет работать не в интересах Украины, а будет выполнять поставленные задачи из Кремля. Избиратель должен решать за себя, за что будет голосовать: за тех, кто хочет, будучи в парламенте, укрепить нашу страну, или за тех, кто будет вести ее в РФ", - добавляет он.

Подробнее о больших проблемах с авторитетными политиками в Украине, читайте в материале "Апострофа": В борьбе за власть украинские политики забывают о главном - Антон Геращенко.