РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

20 марта

21:37
Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента
21:26
Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России
21:20
Он не захочет: чемпион мира оценил возможность боя с Владимиром Кличко
21:05
В шубе от Louis Vuitton и смелой юбке: Тина Кароль похвасталась безупречным чувством стиля
20:57
Боевики устроили украинским военным тяжелый бой: трое раненых
20:55
Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины
20:37
Под Ровно поймали организатора массовых фальсификаций на выборах: фото
20:17
В сети подняли на смех скрытую гениальность главаря боевиков ДНР: видео
20:14
В Испании заявили о готовности клонировать одного из лучших футболистов мира
19:50
ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit
19:50
Гороскоп на завтра: скандалы у Львов и неудачи у Овнов
19:29
Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента

среда, 20 марта 2019, 21:37

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" вероятно манипулирует социологическими данными, публикуя результаты соцопросов, которые существенно отличаются от данных других социологических групп.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политолог Константин Матвиенко.

"Эти данные действительно противоречат данным всех социологических служб, которые были обнародованы недавно. Так как период исследования совпадает, то мы можем понять, что данные "Социс" совершенно не коррелируют с теми данными, которые обнародовали "Рейтинг", КМИС или Украинская социологическая группа" , - отмечает политолог.

Он также подчеркнул, еще одну интересную вещь, на которую обращает внимание "Социс".

"Там есть еще такие интересные тезисы, что 25,5% ожидают, что президентом будет Порошенко и 25,1%, - что президентом будет Зеленский", - говорит Матвиенко.

При этом, как подмечает Матвиенко, все остальные данные по Зеленскому свидетельствуют как раз об обратном.

"Это тоже свидетельство манипуляции и собственно говоря, то, что они так часто делают исследования, это тоже свидетельство их неуверенности и попытки манипулировать общественным сознанием, чтобы убедить общество в том, что голосуй, не голосуй, а Порошенко все равно останется президентом", - убежден политолог.

По его мнению, публикуя такие результаты исследований, социологи и их заказчики пытаются снизить явку на выборах.

"Они понимают, что чем ниже явка на выборах, тем выше шансы у действующего президента. Его электорат, чиновники, различные госслужащие и люди, зависимые от бюджетных выплат ... его электорат гораздо более дисциплинированный и гораздо более мотивирован, проголосовать за своего кормильца, чем большинство общества", - резюмирует он.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: