Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" вероятно манипулирует социологическими данными, публикуя результаты соцопросов, которые существенно отличаются от данных других социологических групп.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политолог Константин Матвиенко.

"Эти данные действительно противоречат данным всех социологических служб, которые были обнародованы недавно. Так как период исследования совпадает, то мы можем понять, что данные "Социс" совершенно не коррелируют с теми данными, которые обнародовали "Рейтинг", КМИС или Украинская социологическая группа" , - отмечает политолог.

Он также подчеркнул, еще одну интересную вещь, на которую обращает внимание "Социс".

"Там есть еще такие интересные тезисы, что 25,5% ожидают, что президентом будет Порошенко и 25,1%, - что президентом будет Зеленский", - говорит Матвиенко.

При этом, как подмечает Матвиенко, все остальные данные по Зеленскому свидетельствуют как раз об обратном.

"Это тоже свидетельство манипуляции и собственно говоря, то, что они так часто делают исследования, это тоже свидетельство их неуверенности и попытки манипулировать общественным сознанием, чтобы убедить общество в том, что голосуй, не голосуй, а Порошенко все равно останется президентом", - убежден политолог.

По его мнению, публикуя такие результаты исследований, социологи и их заказчики пытаются снизить явку на выборах.

"Они понимают, что чем ниже явка на выборах, тем выше шансы у действующего президента. Его электорат, чиновники, различные госслужащие и люди, зависимые от бюджетных выплат ... его электорат гораздо более дисциплинированный и гораздо более мотивирован, проголосовать за своего кормильца, чем большинство общества", - резюмирует он.