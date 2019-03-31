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Каждому избирателю - по одному рабу: украинцы шутят в соцсетях над выборами президента

воскресенье, 31 марта 2019, 12:57

В воскресенье, 31 марта, в день выборов президента Украины, пользователи сети опубликовали шутки, связанные с этим событием.

Об этом пишут в интернете.

Так, в сети украинцы шутят о голосовании за главу государства - публикуют фото и показывают свой юмор.

Напомним, что в этом году на кресло главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, которые проводились ранее, в тройку лидеров входят: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Следующими за ними также идут Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

Как сообщал "Апостроф", избиратели, в том числе и из других стран, публикуют фотографии с участков.

Также в сети опубликовали фотожабу, которая развеселила пользователей в день выборов президента Украины.

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