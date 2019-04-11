Друг Зеленского сделал заявление в прямом эфире: о чем он сказал

Бывший друг Владимира Зеленского и экс-участник "Квартала 95" Денис Манжосов опроверг подозрения в наркозависимости кандидата в президенты.

Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "Прямой".

В ответ на реплику журналиста о том, что довольно странно выглядит то, что кандидат в президенты избегает простой стандартной процедуры - теста на наркотики, артист сказал: "Это что мировой стандарт, что президент должен сдавать анализы? Мне кажется, это шоу-бизнес".

В ответ на вопрос, знает ли он или слышал ли он о том, что Зеленский употребляет наркотики, Манжосов ответил: "Это неправда. Я говорю вам, что это глупость, высосанная из пальца..."

На утоняющий вопрос журналиста: "Вы имеете в виду: нет, вы не видели, чтобы он что-то курил, кололся и так далее...", он ответил: "Это неправда".

Напомним, подробнее об анализах кандидатов в президенты читайте в материале "Апострофа": Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты.