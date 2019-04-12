Известный журналист рассказал об угрозе появления в Украине своего диктатора

Журналист и публицист Виталий Портников объяснил, каким образом в Украине в скором времени может появиться свой диктатор.

Об этом говорится в его статье на сайте espreso.tv.

"Естественным следствием олигархического триумфа становится государственный авторитаризм, который опирается на оскорбленные народные настроения. Путин ведь в результате стал выразителем реваншистских настроений российской глубинки - и эта глубинка сегодня диктует повестку дня и Москве, и Питеру. Избиратель Зеленского - сам того не понимая - сегодня приближает окончательный крах Украины, в которой хотел бы жить. Теперь вопрос только во времени и в фигуре, в том, кто возглавит поход государства против олигархического клуба. Это может быть Порошенко в случае победы, это может быть даже сам Зеленский - ну или его преемник, который появится очень быстро, если новый президент окажется не способен понять что происходит и стать своим для государства, а не для олигархата", - уверен он.

Дабы более развернуто объяснить свою позицию, Портников проводит аналогию с Россией.

"В 1996 году олигархи в России воспользовались слабостью Ельцина и его семьи для того, чтобы полностью подчинить себе государство. Тот режим жадных баронов еще называли "семибанкирщиной". Ельцин без их поддержки не мог выиграть выборы, олигархи торжествовали. Но они смертельно напугали государство. И оно нанесло ответный удар - олигархическая демократия сменилась государственным авторитаризмом Путина. Заводила олигархического клуба Березовский был изгнан и погиб в эмиграции, Гусинского тоже выгнали, Ходорковского посадили, остальные выстроились в новую систему", - объясняет он.

По словам политолога, украинские олигархи были близки к российскому триумфу еще в 2014 году.

"Майдан демонстрировал криминальную державу Януковича и в Украине остались олигархи и народ, стремящийся не столько к свободе, сколько к справедливости. Но, заключив сделку с Петром Порошенко, олигархи допустили серьезную ошибку. Порошенко, который долгие годы был кандидатом в члены их закрытого клуба, не захотел стать одним из них, а захотел стать государством как таковым. Именно за это они ему сегодня и мстят. И, разумеется, хотят исправить свою ошибку", - добавляет публицист.

Портников также описал сценарий, по которому будет развиваться ситуация далее.

"Анонимный президент, которого они помнят исключительно по своим вечеринкам - олигархи не смотрят телевизор, но приглашают артистов на свои удручающие советские празднества - едва ли не лучший вариант такого исправления. Но результат будет тот же, что и с больным Ельциным в 1996 году - олигархи смертельно напугают государство, а противостоять ему не смогут. Потому что воровать - не управлять. Управлять они не умеют. Да и потом они моментально рассорятся. Это только в сказке "Три толстяка" олигархи царствуют за спиной наивного принца. Дальше, впрочем, все тоже будет как в этой сказке. Олигархи провалятся, да. Но олигархическая украинская демократия - как и украинская демократия вообще - доживает последние годы, если не месяцы", - резюмирует он.

Подробнее о том, кто станет настоящим руководителем Украины, читайте в материале "Апострофа": Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников.