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Со свистком и огоньком в глазах: появились забавные фото зрителей на дебатах в "Олимпийском"

суббота, 20 апреля 2019, 15:29
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Президентские дебаты, которые прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский" в Киеве, вызвали серьезный ажиотаж в столице.

В социальных сетях пользователи публикуют фото зрителей дебатов на стадионе.

Как можно заметить на фото, дебаты вызвали оживленный интерес у разных слоев населения. Там можно было увидеть людей разных поколений.

Партийная символика на дебатах была запрещена. Многие зрители принесли с собой флаги Украины.

В то же время, как ранее сообщалось, многие зрители попасть на "Олимпийский" не смогли, а на самом стадионе людей было не так много, как можно было ожидать, судя по очередям за билеты на дебаты.

Также фото со стадиона опубликовало "Громадське".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты, в которых принимали участие оба кандидата во второй тур президентских выборов.

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