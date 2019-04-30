В ЦИК рассказали, как отреагируют на решение Зеленского распустить Раду

Если роспуск Верховной Рады Украины все же произойдет, то в Центральной избирательной комиссии готовы к проведению досрочных парламентских выборов.

Об этом во время брифинга рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.

"В случае, если соответствующее решение (о досрочном роспуске парламента - ред.) будет принято на всех законных основаниях, то у нас будет мало шансов быть неготовыми. ЦИК, в пределах своих полномочий, будет осуществлять все необходимое для того, чтобы сделать те шаги для избирательного процесса", - сообщила Слипачук.

В тоже время, по ее словам, проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины влечет за собой ряд проблем.

"Мы имеем вопрос законодательства, которое регулирует (парламентские выборы - ред.), мы имеем вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, которые, скажем, в рамках парламентских выборов будут значительно большими проблемами, чем на уровне президентских (выборов - ред.)", - добавила глава ЦИК.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты налетели на Зеленского в Турции.