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В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах

вторник, 18 июня 2019, 21:50
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Партия "Оппозиционный блок" не может включить в свой список на досрочных выборах в парламент экс-регионала Александра Ефремова, поскольку это запрещает законодательство.

Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Евгений Радченко, передает "РБК-Украина".

Он напомнил, что закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать кандидатов из списка, принятом на съезде, но не позволяет включать новых кандидатов после установленной даты, в этом случае — после 10 июня.

В связи с этим "Оппоблок" не сможет включить Ефремова, который уже третий год находится под стражей по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах.

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