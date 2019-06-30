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Не доверяешь, не голосуй: в сети высмеяли "самого креативного" политика Украины

воскресенье, 30 июня 2019, 14:41
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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассмешил украинцев своей предвыборной кампанией.

На ее креативность в Facebook указал украинский блогер и политик Виталий Чепинога.

"Сама креативная кампания, думаю, у полковника Степановича. Видно, что устал человек... Сначала был феерический триллер о шахматном побоище с Путиным. А теперь вижу новый креативный борд в форме завликающего, соблазнительного разговора с потенциальным избирателем: "Доверяешь? Голосуй!"... Можно дальше дописать: "... а не доверяешь - не голосуй. Иди *ахуй, стоит пялится, *ля"... – написал он.

В сети тут же стали комментировать меткое замечание блогера.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взорвал "шедевральный" предвыборный ролик с Путиным и Зеленским.

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