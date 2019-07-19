RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

19:47
ВСУ отбили атаки боевиков на Донбассе: что известно
19:27
Кандидату по 113 округу Струку грозит тюремный срок за обман избирателей: заявление партии
19:23
В сети показали яркую фотожабу на конфликт Зеленского и Полторака
19:06
Выборы под угрозой: работники ОИК на 207 округе пожаловались на незаконные обыски
18:56
Докатились, нет слов: видео Садового в конопле всерьез озадачило сеть
18:49
Стало известно, сколько Facebook заработал на выборах в Украине
18:45
Названа дата старта чемпионата Украины по футболу
18:17
Топ-пропагандист Путина опозорился в сети с фейком о США
18:16
"Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вести прямые переговоры о мире - кандидат в ВРУ
18:13
Людям навязывают: известный украинский боксер сделал громкое заявление по Донбассу и Крыму
18:11
СМИ рассказали о скрытых доходах кандидата в депутаты Артеменко
17:56
Двух топ-менеджеров Святаша взяли под домашний арест по делу о мошенничестве - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, сколько Facebook заработал на выборах в Украине

пятница, 19 июля 2019, 18:49
переглянути новину українською

За парламентскую избирательную кампанию партии и кандидаты потратили на политическую рекламу в Facebook более $1,8 млн, то есть 48 млн грн.

Такие данные обнародованы в промежуточном отчете гражданской сети "Опора" 19 июля со ссылкой на Библиотеку политической рекламы Facebook.

Более $1 млн на рекламные объявления политического характера потратили публичные страницы, продвигавшие политические партии и лидеров партийных избирательных списков.

Вдвое меньше – около $500 тыс. – достигали расходы в рамках продвижения публичных страниц с агитацией за кандидатов в одномандатных округах.

Во время активной стадии избирательной кампании, с 24 мая по 15 июля, в Facebook опубликовали 40427 рекламных сообщений политического характера. Количество рекламных сообщений росло по мере приближения ко дню выборов, а 72% публикаций пришлись на июль.

Наибольшее количество просмотров политической рекламы приходится на Киев – 14,5%, Львовскую область – 9,28% и Днепропетровскую область – 7,61%. Наименьшее количество политической рекламы в Facebook видели жители Луганской – 0,71% и Херсонской областей.

Больше всего средств – около 230 тысяч долларов – на агитацию в Facebook потратила политическая партия "Голос", разместив в соцсети 470 рекламных записей. В промежуточном отчете партия указала расходы на рекламные услуги в соцсети в размере 1,5 миллиона гривен.

Партия "Европейская Солидарность" с 23 мая по 15 июля разместила в Facebook 250 рекламных сообщений на сумму более 209 780 долларов.

Обе партия чаще всего таргетировали свои рекламные сообщения на жителей Киева и Львовской области, меньше всего – на жителей восточных и южных областей.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" разместило в Facebook 76 рекламных сообщений общей стоимостью более 72 тысяч долларов. Агитационные материалы партии оплачивали ООО "Современные рекламные решения" и ОО "Я за Тимошенко".

Партия "Слуга народа" потратила на рекламу в Facebook более 47 тысяч долларов. Больше всего просмотров политической рекламы приходится на избирателей Львовской области и Киева, меньше всего - Луганской области. В промежуточном финансовом отчете отражено 10 платежей за рекламу в интернет-СМИ на сумму 45900 гривен.

"Оппозиционная платформа – За Жизнь" разместила в Facebook 2350 рекламных публикаций на сумму более 47 тысяч долларов.

"Партия Шария" потратила более 44533 долларов на размещение 1607 рекламных сообщений в Facebook.

"Самопомич" разместила в Facebook 199 рекламных объявлений на сумму более 38 тысяч долларов.

"Оппозиционный блок" за размещение 336 агитационных материалов в Facebook заплатил больше 36 тысяч долларов.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" на размещение 103 рекламных сообщений в Facebook потратила более 30 тысяч долларов.

Увеличилось количество публикаций с элементами "черного пиара", однако по большей части их распространяли против кандидатов в одномандатных округах.

Как сообщал "Апостроф", Россия активно участвует в парламентских выборах в Украине. Подробнее читайте в материале - Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Атака клонов: кто есть кто на самых "горячих" мажоритарных округах

Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

Как журналистское недоверие снижает качество выборов в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: