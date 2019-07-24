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Модник пришел на выборы: соцсети повеселило фото скандального экс-нардепа

среда, 24 июля 2019, 01:42
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В сети появилось фото, как голосовал на выборах скандальный народный депутат Владимир Парасюк - он пришел на участок в яркой спортивной одежде известного бренда.

Фотографию нардепа опубликовал известный украинский музыкант, основатель творческого объединения Familia Perkalaba, Олег Гнатив (Mox Perkalaba) на своей странице в Facebook.

Он раскритиковал внешний вид депутата и вспомнил его скандальные "заслуги" - нападения на людей, в частности, правоохранителей, и оскорбления, которые позволял себе Парасюк, когда у него была депутатская неприкосновенность.

"Рагуля из села можно вывезти, а село из рагуля ("нет" - ред.). Надо быть последним быком, чтобы носить все одной фирмы. У него же и кроссовки и кепка и чулки Puma. Интернат ...", - написал музыкант.

Также музыкант нецензурно спросил у друзей по соцсети, прошел ли Парасюк в новый состав парламента, таким образом выразив иронию относительно результатов внеочередных выборов и многолетнего сотрудничества нардепа с бизнесменом Игорем Коломойским, о котором говорили в СМИ.

Как сообщал "Апостроф" 21 июля президента Украины Владимира Зеленского сфотографировали в смешном виде во время его выхода из кабинки для голосования на выборах в Верховную Раду.

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