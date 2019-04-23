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В России озвучили Зеленскому подлый вариант спасения украинских моряков

вторник, 23 апреля 2019, 10:20
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Так называемый "депутат" российской Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Петра Порошенко.

Об этом сообщают российские СМИ.

Шеремет назвал захват украинских судов "спланированной провокацией" и обвинил в ней Порошенко.

"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском проливе провокацию", – заявил "депутат".

При этом Шеремет также сказал, что "ближе украинского народа у Российской Федерации нет", поэтому отношения между двумя странами должны "развиваться в другом формате".

Напомним, подробнее о реакции российской власти на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине читайте в материале "Апострофа": В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой.

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