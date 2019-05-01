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​Получает удовольствие: в России пояснили, что надо Путину от войны на Донбассе

среда, 01 мая 2019, 14:07
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Война на Донбассе необходима российскому президенту Владимиру Путину как одна из опор пропаганды, к тому же – она доставляет ему удовольствие.

Такое мнение "Апострофу" выразил российский публицист Леонид Радзиховский.

"Теоретически, если бы Путин хотя бы не возражал, Зеленский мог бы добиться окончательного замораживания конфликта – как в Абхазии: граница зафиксирована и, насколько я знаю, за несколько лет не было ни одного выстрела. В таком случае в Украине бы разговоры о войне закончились.

Военно-технически это вопрос решаемый – дело в политической воле. Если судить по указу Путина, она у него направлена на совсем другое: на консервацию конфликта в смысле не прекращения обстрелов и фиксации границ, а продолжения конфликта, отчаянной пиар-войны. Эта пиар-война ему необходима как одна из опор пропаганды. Кроме того, это ему просто доставляет удовольствие. Наконец, он, видимо, достаточно справедливо считает, что пиар-война, которая вроде бы консолидирует украинское общество, на самом деле ослабляет Украину, отвлекает ее психологические силы на ложные цели", - считает эксперт.

Также, по его словам, Путин поставил окончательную точку в "минских договоренностях".

"Если же говорить о других целях, то понятно, что разговоры о возвращении Крыма – это словоблудие. В "минском процессе" теперь Путин поставил окончательную точку. Допустим, даже Украина захотела бы принять в свой состав области, где значительная часть жителей являются гражданами России… Такого, кажется, в истории вообще не бывало. Так что "минский процесс" похоронен окончательно", - убежден Радзиховский.

Детально читайте в материале "Апострофа": Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины.

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