RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

22:19
ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил
21:55
У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций
21:48
Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина
21:31
Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму
21:26
Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным
21:06
В Херсоне кандидаты в нардепы устроят "президентские" дебаты: дата и время
21:00
Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"
20:59
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили
20:39
Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону
20:31
Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко
20:25
Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки
19:59
Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Совбез ООН обсудил украинский языковой закон: полное видео

вторник, 16 июля 2019, 17:06
переглянути новину українською

Во вторник, 16 июля, Совет Безопасности ООН на своем заседании обсудил закон о функционировании украинского языка, который в этот же день вступил в силу.

Об этом сообщается на сайте организации.

Сегодняшнее заседание состоялось из-за требования России обсудить украинский языковой закон.

Заседание началось в 17:00 по киевскому времени и продлилось около двух часов. О словесном батле представителей Украины и России читайте здесь.

Смотрите полное видео

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: