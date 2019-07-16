Совбез ООН обсудил украинский языковой закон: полное видео

Во вторник, 16 июля, Совет Безопасности ООН на своем заседании обсудил закон о функционировании украинского языка, который в этот же день вступил в силу.

Об этом сообщается на сайте организации.

Сегодняшнее заседание состоялось из-за требования России обсудить украинский языковой закон.

Заседание началось в 17:00 по киевскому времени и продлилось около двух часов. О словесном батле представителей Украины и России читайте здесь.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".