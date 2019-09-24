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Волкер объяснил, почему спецслужбы Путина переиграли ЦРУ в Крыму

вторник, 24 сентября 2019, 12:56
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает запоздалой реакцию американского правительства на захват Россией украинской территории.

Об этом бывший аналитик ЦРУ сообщил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "НАШ".

По словам Курта Волкера, США отреагировали недостаточно быстро на российскую агрессию в Украине, потому что до последнего момента не верили, что это произойдет.

"Мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину и захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны", - заметил спецпредставитель Госдепа.

Вместе с тем Курт Волкер отметил усиление поддержки Украины американским правительством, в частности имея в виду снятие запрета на поставку летального вооружения, введение дополнительных санкций и большее вовлечение в процесс дипломатического урегулирования этого конфликта.

"Разница между Россией и Соединенными Штатами заключается в том, что РФ пытается контролировать Украину, говорить ей, что она может или не может делать, вторгается в вашу страну, захватывает территории, пытается управлять событиями в Украине. Соединенные Штаты, наоборот, пытаются поддержать устремления украинского народа", - подчеркнул Курт Волкер.

Как сообщал "Апостроф", Курт Волкер также заявил, что выполнение Минских соглашений не принесет политического ущерба Украине.

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