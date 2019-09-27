Прочь от "русского мира": вице-премьер рассказал, как Украине стать членом ЕС

Украине следует приложить максимум усилий, чтобы изменить восприятие о себе в Европейском союзе с целью дальнейшей европейской интеграции.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он рассказал о текущих реформах, которые приближают страну к уровню ЕС, а также отметил, что Украине следует выйти из сферы политических интересов РФ.

"Мы реально реформируем таможню, уберем максимум барьеров, присоединимся к таможенной системе обмена информацией NCTS, оборот товаров между нами существенно облегчится. Это некий "таможенный безвиз". Нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство. Для этого мы должны стать для Евросоюза "своими". Нас воспринимали как часть "русского мира". Нас должны перестать так воспринимать. Надо выйти из политической сферы интересов (РФ - "Апостроф")", - отметил член правительства.

Также, по словам вице-премьера, украинцам следует укрепить межличностные контакты с гражданами стран ЕС, чтобы облегчить решение об членстве в ЕС для Украины на политическом уровне.

"Чем больше у нас межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив. Я не вижу возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязывается связать нас друг к другу еще крепче, после чего ЕС будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. В конечном итоге это будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников" и заявил, что Украине следует разорвать с этой организацией все контакты.