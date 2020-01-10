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Визит Путина в Крым: в России странно "ответили" на украинскую ноту протеста

пятница, 10 января 2020, 18:12
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Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста, направленную из-за визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым 9 января.

Об этом уведомили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По мнению МИД РФ, "основания для протеста отсутствуют", поскольку президент России и другие российские официальные лица "не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации", подразумевая под одним из них украинский Крым.

Глава Кремля присутствовал на оккупированном украинском полуострове на учениях оккупационных сил российского флота.

Также дипломаты уточнили, что таким образом Украине возвращают "многие другие" ноты протеста.

"9 января президентом Российской Федерации В.В. Путиным посещены учения Северного и Черноморского флотов России, которые происходили в Крыму. Эту ноту, как и другие обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста… Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

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