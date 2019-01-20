Украины не станет: известный журналист предостерег от заигрываний с Кремлем

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что бессмысленно верить в договоренности между Россией и Украиной.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По его словам, Москву устроит только такой сценарий, в котором она полностью подчинит себе соседнее государство. Также не будет "свободного" Донбасса, о котором говорили власти РФ. Это заявление являются лишь ширмой трагической судьбы региона, убитого оккупацией.

"Лавров (глава МИД РФ - ред.) говорит: "Нет-нет, Донбасс никто не поставит на колени, он не сдастся". Проблема в том, что Донбасс уже стоит не на коленях - он лежит, и сверху давит российский оккупационный сапог. И шансов при действующем президенте или при следующем, или через какое-то обозримое количество лет изменить ситуацию я не вижу. Это важно понимать в контексте того что нам говорят: компромисс, мир. Вы никогда не договоритесь с Российской Федерацией по Донбассу. Единственный способ - это когда полномочия российского государства, его власть будут распространяться на всю территорию Украины. Только независимого украинского государства не будет", - предупредил Цимбалюк сторонников переговоров с Россией.

Как сообщал "Апостроф", свержение президента России Владимира Путина будет сопровождаться массовыми протестами, которые начнутся в конце 2019 года. Также в Украине раскрыли хитрость Путина о Донбассе. Заявили, что Россия может влиять на будущее Украины, если Донбасс снова войдет в состав государства. Тем временем в сети появилось видео, на котором жители оккупированного Донбасса массово едут на подконтрольную украинским властям территорию, несмотря на пропаганду боевиков о насилии и фашистах.