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Порошенко сделал угрожающее заявление по скандалу о закупках для ВСУ

четверг, 28 февраля 2019, 12:44

Президент Украины Петр Порошенко в связи с событиями вокруг "Укроборонпрома" заявил, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны.

Об этом сообщают на официальном сайте главы страны.

"Армия это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинский, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный Главнокомандующий армию буду защищать", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут.

"Только появилась информация мной было подписано распоряжение об отстранении и обращения в правоохранительные органы", - отметил глава Украины.

Он добавил, что по его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський могут судиться против журналистов программы "Наши деньги" из-за обвинений в коррупции.

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