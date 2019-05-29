Скандал с "пропажей" серверов: экс-замглавы АПУ указал на важные нюансы

Экс-замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Данилюка о "пропаже" серверов с секретными данными, описал структуру ситуационной комнаты, отметив, что при президенте Петре Порошенко для комнаты в АПУ брали оборудование, которое покупалось за счет бюджета для Центризбиркома и Нацбанка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Архитектура ситуацийнои комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно.

Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП", - пояснил Шимкив.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуацийнои комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнои деятельности АП. Оборудование переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП.

Вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую - это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своий повседневной работе", - добавил экс-замглавы АПУ.

Он отметил, что денег на строительство нормальной ситуацийнои комнаты в стране не было.

"Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупок для ИТ-потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента проверялось Держспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности.

Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены цели вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно цели системы защиты информационного пространства и взаимодействие", - написал Шимкив.

Как сообщал "Апостроф", ситуацию с "пропажей" серверов также прокомментировали экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-спикер Петра Порошенко Святослав Цеголко.