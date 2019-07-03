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Появилось печальное сравнение затрат на разведку на Западе, в России и Украине

среда, 03 июля 2019, 07:03
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Украина всухую проигрывает странам Запада и России в плане финансирования разведки.

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В Украине, согласно с открытыми данными, на 2019 год запланировано финансирование разведки на уровне 2,7 млрд гривен (чуть более 90 млн евро.)

В то же время, по его словам, на 2019 год для всего разведсообщества США (включая ЦРУ, АНБ и т.д.) запланировано финансирование на уровне 86 млрд долларов.

"Можно для более качественного "погружения" в эту цифру сравнить ее со ВСЕМ бюджетом Украины (порядка 40 млрд долларов)", - подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что "проигрывает" украинская разведка и своим прямым врагам из российского ГРУ.

"На 2018 год, эти "милые ребята" под крылом незабвенного господина Суркова напакостили в мире, и в том числе в нашей стране, на 5 млрд долларов. С таким бюджетом, можно не только Скрипалей травить… прямо в Британии и содержать ораву боевиков на оккупированной части украинского Донбасса, а вообще вербовать пингвинов в Антарктиде (еще и "себе на карман" останется)", - отмечает он.

Говоря о более мирных странах, Машовец привел в пример Германию, которая имея возможность получать развединформация из "альтернативных источников", включая союзников по НАТО, а также США, более 700 млн евро в год тратит на свою службу информации.

"Все эти показатели можно сравнить с открытыми данными по нашим разведкам, прописанным в бюджете на 2019 год, и сразу же понять, что разрыв не просто огромный, а колоссальный", - подчеркивает Машовец.

В связи с этим он отмечает, что "мы можем как угодно менять и реформировать свои разведки, увеличивать или уменьшать им штаты, перетаскивать с места на место, или устраивать им 100% "ротации", однако очевидно одно — пока там не будет функционировать … "костяк" спецов-мультиинтеллектуалов на постоянной основе, способных в кратчайшие сроки погрузиться в ту или иную проблему и выдать эффективный результат (прогноз) с соответствующим материально-техническим обеспечением, толку не будет".

"И самое главное. Помним, что страны, которые экономят на разведке остаются на обочине политической жизни и экономического благосостояния, превращаясь в объект международной политики. А в худшем случае — наша государственность вполне может стать неким "предметом для дискуссий" между более сильных и продвинутых", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о высылке из Украины путинского шпиона.

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