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Сколько стоит обучение в школе, в которую пошел сын Зеленского: названы цифры

понедельник, 02 сентября 2019, 13:59
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Кирилл Зеленский, 6-летний сын президента Владимира Зеленского, 2 сентября начал учиться в частной "Новопечерской школе" в Киеве: стоимость одного года обучения здесь составляет более 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Страна".

Школа находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки". Как отмечается, Кирилл Зеленский также ходил туда в подготовительные классы.

15-летняя Александра Зеленская, дочь президента, также учится в этой же школе. Она 2 сентября пошла в 9-й класс.

Год обучения в "Новопечерской школе" стоит около 10 850 долларов. Для младших классов сумма составляет 12 850 долларов. Если здесь учатся двое детей, то родители получают скидку до 5%.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "Квартала 95" и не исключает своего выхода на сцену.

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