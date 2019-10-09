В Украине готовятся назначить ряд новых глав ОГА: кто может получить должности

Кабинет министров Украины одобрил назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской областных государственных администраций.

Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании правительства были рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

В частности, Кабмин одобрил предложения президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля, главы Харьковской ОГА - Алексея Кучера.

Как сообщал "Апостроф", главой новой Центральной избирательной комиссии избрали Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе ЦИК.

Кроме того, ранее появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского Павла Любченко.