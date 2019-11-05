Будет то же самое: эксперты рассказали о проблемах законопроекта по игорному бизнесу

Правительство передало в Верховную Раду законопроект относительно легализации игорного бизнеса в Украине, который вызвал большое количество вопросов у экспертов.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса".

В частности, главное научно-экспертное управление ВРУ уже порекомендовало доработать проект, поскольку там есть "формулировки, которым недостает юридической определенности".

В то же время глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что проект выписан для удобства действующих игроков на украинском рынке и блокирует новых за счет искусственно созданных помех при регистрации.

В законопроекте отсутствуют предложенные президентом нормы о казино в отелях, вместо этого, по мнению журналиста Юрия Николова, предлагается "аннигилировать" лотереи. Также в проекте не учтено сокращение количества букмекерских контор.

"Будет то же самое, что и сейчас - на первых этажах жилых домов, в каких-то шалманах, только игорные автоматы переименуют в лотоматы или игорные терминалы", - считает журналист.

Также журналист рассказал об истории написания законопроекта.

"Законопроект писался тайно, представителей гражданского общества не пускали. Я лишь один раз проник на заседание рабочей группы, где Александр Дубинский и Борис Баум (бизнесмен с российскими корнями, фигурировал в скандале Panama Papers как владелец казино – "Апостроф") представляли проект именно перед представителями игорной индустрии. Все "хотелочки" тщательно учтены", - заметил он.

Он уточнил, что упомянутый Баум участвовал в судебном разбирательстве по гостинице "Киевская Русь", а также владеет каналом RTVI, который запрещен в Украине. Его связывали Александром Бабаковым, который входит в санкционные списки США и ЕС.

Журналисты указали, что Баум мог попасть на совещание в качестве эксперта от игроков рынка – "Фаворит" и "Пари-матч". Следует отметить, что "Фаворит" работает в Украине с 1999 года, и в 2016 году с ним был связан крупный скандал – СБУ обнаружила, что некая группа могла работать на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, журналисты нашли доказательства, что речь идет именно о "Фаворите". В самой компании эти выводы опровергли, указав, что бизнеса в России не имеют, а расследование основано на устаревших документах. "Пари-Матч" же в свою очередь работает в Украине с 1994 года, и по сообщениям СМИ, также может принимать ставки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В 2015 году против "Пари-Матча" открывали производство по подозрению в отмывании и выводе средств в Россию.

В Министерстве финансов сообщили, что ожидают получить около 2-2,5 млрд гривен в год после принятия указанного законопроекта. При этом журналисты и эксперты считают, что эти средства станут всего лишь оплатой временного легального статуса для указанных игроков на территории страны.

Ранее СМИ писали, что законопроект про легализацию игорного бизнеса выгоден действующим букмекерским пунктам и может привести к установлению монополий этих компаний на рынке.