План Путина не прошел: озвучена главная причина истерики ЛДНР после саммита в Париже

После нормандского саммита в Париже главари ЛДНР устроили истерику по указу Кремля, так как план президента РФ Владимира Путина на переговорах не прошел, а санкции с России пока никто снимать не будет.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Кремль настойчиво будет продавливать свою позицию, чтобы мы начали прямой разговор с марионетками России. А смысл тут простой: субъективизировать ДНР и ЛНР и параллельно с этим вывести себя из-под удара во внешней политике. Само собой, что сепаратистская пресса сейчас будет разгонять данную тему. Для них это выгодно, представлять себя, якобы, участниками процесса", - рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Политолог Кирилл Сазонов добавил, что в так называемых республиках действуют по указу Кремля.

"Говорить о своей позиции Пушилину… Ну это просто смешно. Не было ее в принципе и у Захарченко. Они ретранслируют исключительно те месседжи, которые им дает Москва", - отметил он.

Однако у Москвы не очень получается продавить свои условия.

"Кремль реально недоволен тем, к чему пришли на переговорах, и устами того же Пушилина выражает свое недовольство. Была задача до Нового года принципиально решить этот вопрос и добиться снятия целого ряда санкций. Но этого не получилось, так как договорились договариваться дальше", - сказал Сазонов.

По его словам, говорить больше не о чем. Кремль хочет вернуть эти оккупированные территории полностью на своих условиях.

"То есть, по факту, сохранив все, что у них есть сейчас: народную милицию, амнистировав боевиков, независимые от Киева суды, прокуратуру, органы власти. Но сделать все это за украинский счет. А Украина продолжает, как и при Порошенко, немного петлять. Формально мы согласны, формально продлеваем закон об особом статусе, но реально Украина не готова платить за российский анклав", - подчеркнул политолог.

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